Pierpaolo Sileri sbotta totalmente | la situazione degenera e lo studio s’infuoca | Floris in imbarazzo totale VIDEO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grandenellodel programma Di Martedì con il conduttoreche non è riuscito a contenere la furia diIl sottosegretario(screenshot La7))Nuovo ricco appuntamento con il talk Di Martedì in onda su La7 e con Giovanninel ruolo di padrone di casa. Il giornalista ha ancora una volta invitato alcuni ospiti sia inche in collegamento: ancora una volta grande attenzione all’argomento Covid. Un ambito di discussione molto delicato che ha scatenato anche una nuova lite in. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Myrta Merlino e le frasi in diretta che fanno discutere: “Quelli come te finiscono intubati”Ad essere coinvolti ...

