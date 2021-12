La Fiaso: 'I no vax occupano il 74% delle terapie intensive' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo quanto emerge dal report Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), ad ammalarsi di Covid - 19 sono soprattutto i non vaccinati. La percentuale di no vax ricoverati nelle ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo quanto emerge dal report(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), ad ammalarsi di Covid - 19 sono soprattutto i non vaccinati. La percentuale di no vax ricoverati nelle ...

Advertising

marghiadnsal : Aumentano i ricoveri #Covid in Italia, ma in misura inferiore rispetto alle settimane precedenti. Il report… - Mario056F : RT @globalistIT: E nonostante finiscano intubati insistono coi loro deliri - globalistIT : E nonostante finiscano intubati insistono coi loro deliri - tonini_stef : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, in #Terapiaintensiva 74% #novax. Cresce il numero dei vaccinati in #Rianimazione: tutti da oltre 4… - gmigliore_md : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, in #Terapiaintensiva 74% #novax. Cresce il numero dei vaccinati in #Rianimazione: tutti da oltre 4… -