Parte l'obbligo vaccinale per i prof, ma c'è il nodo delle cattedre scoperte (Di martedì 14 dicembre 2021) La scuola alla prova dell’obbligo vaccinale. Le nuove regole, per il mondo scolastico così come per le forze dell’ordine, scattano da domani. Dirigenti e ministero si preparano ad affrontarle con una piattaforma nuova, che dovrebbe garantire un sistema semplificato di controllo. E con un occhio alla percentuale degli immunizzati contro il Covid. Quella degli insegnanti e del personale Ata - che da domani per poter lavorare dovranno essere vaccinati o guariti, altrimenti, se non accoglieranno l’invito a prenotare e ricevere la prima dose, saranno sospesi - è più alta rispetto ad altri settori. Secondo i dati del ministero, i lavoratori della scuola con almeno una dose sono quasi il 95%. Si tratta di una cifra significativa, che va ben oltre l?88, 25% di immunizzati su base nazionale. Che, però, non basta a scongiurare del tutto i problemi che da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) La scuola alla prova dell’. Le nuove regole, per il mondo scolastico così come per le forze dell’ordine, scattano da domani. Dirigenti e ministero si preparano ad affrontarle con una piattaforma nuova, che dovrebbe garantire un sistema semplificato di controllo. E con un occhio alla percentuale degli immunizzati contro il Covid. Quella degli insegnanti e del personale Ata - che da domani per poter lavorare dovranno essere vaccinati o guariti, altrimenti, se non accoglieranno l’invito a prenotare e ricevere la prima dose, saranno sospesi - è più alta rispetto ad altri settori. Secondo i dati del ministero, i lavoratori della scuola con almeno una dose sono quasi il 95%. Si tratta di una cifra significativa, che va ben oltre l?88, 25% di immunizzati su base nazionale. Che, però, non basta a scongiurare del tutto i problemi che da ...

