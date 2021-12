Advertising

PagineRomaniste : #Roma-#Spezia 2-0, la moviola: pesa il primo giallo a #Felix. #Kumbulla, fallo al limite #ASRoma #RomaSpezia… - sportli26181512 : Moviola Roma-Spezia, pesa il primo giallo a Felix: Davvero ingiusto il primo cartellino per il giovane attaccante… - infoitsport : Serie A, Roma-Spezia, la moviola: Afena-Gyan segna dopo un tocco di mano, esulta e prende il rosso. Kumbulla rischia - infoitsport : LIVE Roma-Spezia - La moviola: ok il gol di Smalling - LAROMA24 : Roma-Spezia: la moviola. Annullato un gol allo Spezia per fuorigioco #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Roma

Nel recupero del primo tempo laaveva protestato per un tocco di braccio sulla linea di porta di Nikolaou su tiro di Veretout . Il braccio del difensore dello Spezia era aderente al corpo e ...Episodio dain- Spezia con l'incredibile espulsione di Felix Afena Gyan in pieno recupero. Il giovanissimo attaccante giallorosso segna ma di mano in modo netto e poi va pure a esultare sotto la ...ROMA - Pesa il primo cartellino giallo, ingiusto per uno contrasto spalla a spalla con Amian, mostrato da Prontera a Felix. Il giallorosso poi è stato espulso per doppia ammonizione per essersi portat ...Episodio da moviola in Roma-Spezia con l’incredibile espulsione di Felix Afena Gyan in pieno recupero. Il giovanissimo attaccante giallorosso segna ma di mano in modo netto e poi va pure a esultare so ...