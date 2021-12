"Meglio morire in piedi che strisciando". Anna, stroncata dal Covid: cosa diceva 40 giorni fa: orrore (Di martedì 14 dicembre 2021) La morte di Anna Caruso, 64 anni, operatrice socio-sanitaria di Acqui Terme, ha sconvolto il Piemonte e l'Italia intera. La donna, in servizio all'ospedale di Alessandria, è stata stroncata dal Covid e a impressionare è il video del 3 novembre scorso, in cui si augurava di venire contagiata dal virus per dimostrare a tutti il "complotto". La Caruso infatti era no vax convinta, attivista in piazza e sul web: appena 40 giorni dopo è deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Tortona. Impressionante, di quel video sfogo, soprattutto un passaggio: "Piuttosto che morire strisciando - aveva detto - mi auguro di farlo in piedi". Ecco perché, continuava, "a questo punto, preferisco prendermelo questo virus dicendo: ok, sono una complottista, sono una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) La morte diCaruso, 64 anni, operatrice socio-sanitaria di Acqui Terme, ha sconvolto il Piemonte e l'Italia intera. La donna, in servizio all'ospedale di Alessandria, è statadale a impressionare è il video del 3 novembre scorso, in cui si augurava di venire contagiata dal virus per dimostrare a tutti il "complotto". La Caruso infatti era no vax convinta, attivista in piazza e sul web: appena 40dopo è deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Tortona. Impressionante, di quel video sfogo, soprattutto un passaggio: "Piuttosto che- aveva detto - mi auguro di farlo in". Ecco perché, continuava, "a questo punto, preferisco prendermelo questo virus dicendo: ok, sono una complottista, sono una ...

Advertising

Corriere : Alessandria, morta operatrice sanitaria no vax, diceva: «Mi auguro di prenderlo il Covid, meglio morire in piedi» - DamianoProtei : RT @TgLa7: 'Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista... Piuttosto che morire striscia… - ERYREY72 : RT @TgLa7: 'Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista... Piuttosto che morire striscia… - PaulineGoddess8 : RT @Corriere: Alessandria, morta operatrice sanitaria no vax, diceva: «Mi auguro di prenderlo il Covi... - isamiccoli52 : RT @TgLa7: 'Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista... Piuttosto che morire striscia… -