Casa, Ue: dal 2027 "classe efficienza E" per vendere o affittare (Di martedì 14 dicembre 2021) La Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera, nella sua riunione settimanale che si tiene oggi pomeriggio a Strasburgo, alla nuova proposta di direttiva (Epdb, "Energy Performance of ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) La Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera, nella sua riunione settimanale che si tiene oggi pomeriggio a Strasburgo, alla nuova proposta di direttiva (Epdb, "Energy Performance of ...

Advertising

DSantanche : Prima #Draghi, ora #Ue: Giù le mani dalle case degli italiani. Dopo la riforma del catasto voluta dal #governo, arr… - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | 'Ciao a tutti tutti, grazie mille Italian people, thanks God'. Questo il messaggio di Zaki ai citt… - Avvenire_Nei : Dal 13 dicembre apre al pubblico il Palazzo Lateranense, l'antica casa dei Papi - Uther_Raffaele : RT @facciobiondate: Ero in bagno in perizoma ad asciugarmi i capelli a testa in giù quando ho sentito una leccata sulla coscia. Poteva es… - gattone65762272 : A Sbramato, in provincia di Vercelli, un sessantottenne, dopo la terza dose, al rientro a casa, è stato aggredito d… -