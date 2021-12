Super-G femminile Sankt Moritz 2021: straordinaria Goggia seconda. Vince Lara Gut (Di sabato 11 dicembre 2021) Lara Gut davanti a tutte. Nel Super-g femminile a Sankt Moritz, in Svizzera, seconda gara stagionale della specialità per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022, è lo svizzera a prendersi la scena Vincendo in 1:19.82. Prova incredibile dell’elvetica che precede di soli 0.18 la portacolori azzurra Sofia Goggia, autrice anch’essa di una gara formidabile. Rispetto al primo Superg di Lake Louise le due si scambiano la posizione e salgono entrambe a 180 punti nella classifica di specialità con una vittoria e una piazza d’onore a testa. Podio regale completato da Mikaela Shiffrin, lontana però dalle due, 1.18 da Gut e 1? netto da Goggia. C’è comunque tanta Italia nella top 10 con altre 3 atlete tra le ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)Gut davanti a tutte. Nel-g, in Svizzera,gara stagionale della specialità per la Coppa del Mondo di sci alpino/2022, è lo svizzera a prendersi la scenando in 1:19.82. Prova incredibile dell’elvetica che precede di soli 0.18 la portacolori azzurra Sofia, autrice anch’essa di una gara formidabile. Rispetto al primog di Lake Louise le due si scambiano la posizione e salgono entrambe a 180 punti nella classifica di specialità con una vittoria e una piazza d’onore a testa. Podio regale completato da Mikaela Shiffrin, lontana però dalle due, 1.18 da Gut e 1? netto da. C’è comunque tanta Italia nella top 10 con altre 3 atlete tra le ...

