Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2021-2022: Marita Kramer scappa via dopo gara-2 a Klingenthal (Di sabato 11 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2021-2022 si è aperta in Russia con lo svolgimento di due competizioni individuali sul trampolino piccolo di Nizhny Tagil, in cui Ema Klinec e Marita Kramer si sono spartite un successo a testa. Ha poi vinto Althaus a Lillehammer, ma Kramer si è presa velocemente la testa della graduatoria che aveva voluto fortemente dopo gli episodi sfortunati in Russia. Proprio l’austriaca ha trionfato ancora in Norvegia e poi in gara-1 e gara-2 a Klingenthal, ma dal Large Hill, allungando in questo modo in graduatoria. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Ladeldicon gli scisi è aperta in Russia con lo svolgimento di due competizioni individuali sul trampolino piccolo di Nizhny Tagil, in cui Ema Klinec esi sono spartite un successo a testa. Ha poi vinto Althaus a Lillehammer, masi è presa velocemente la testa della graduatoria che aveva voluto fortementegli episodi sfortunati in Russia. Proprio l’austriaca ha trionfato ancora in Norvegia e poi in-1 e-2 a, ma dal Large Hill, allungando in questo modo in graduatoria. Di seguito lagenerale aggiornata delladel ...

