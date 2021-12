Pippo Baudo fa una sorpresa per Katia Ricciarelli: arriverà nella casa stasera? Cosa svela Signorini (Di venerdì 10 dicembre 2021) nella consueta puntata del lunedì sera in diretta del Gf Vip, Alfonso Signorini ha concesso un’ampia parentesi alla storia di Katia Ricciarelli. GF Vip, Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: ‘Gli controllavo le tasche’ La cantante lirica ha avuto modo di parlare della sua infanzia e dei suoi amori, inevitabilmente si è parlato anche di Pippo Baudo: i due sono stati felicemente innamorati e sposati dal 1986 al 2004. In tanti si aspettano che Alfonso Signorini riesca a combinare prossimamente una sorpresa coi fiocchi a Katia, che è rimasta molto legata al conduttore. Lo stesso Alfonso Signorini, durante il solito collegamento ... Leggi su funweek (Di venerdì 10 dicembre 2021)consueta puntata del lunedì sera in diretta del Gf Vip, Alfonsoha concesso un’ampia parentesi alla storia di. GF Vip,e la confessione su: ‘Gli controllavo le tasche’ La cantante lirica ha avuto modo di parlare della sua infanzia e dei suoi amori, inevitabilmente si è parlato anche di: i due sono stati felicemente innamorati e sposati dal 1986 al 2004. In tanti si aspettano che Alfonsoriesca a combinare prossimamente unacoi fiocchi a, che è rimasta molto legata al conduttore. Lo stesso Alfonso, durante il solito collegamento ...

