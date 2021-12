Legata, violentata e segregata in casa per 3 giorni: l'incubo della 36enne (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vittima, una 36enne di Civitavecchia, è stata Legata con una corda e rinchiusa in casa dal compagno per 3 giorni. L'uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di sequestro di persona e lesioni pluriaggravate Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vittima, unadi Civitavecchia, è statacon una corda e rinchiusa indal compagno per 3. L'uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di sequestro di persona e lesioni pluriaggravate

