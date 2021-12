Juventus, pugno duro di Allegri: provvedimento nei confronti di Arthur (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus è reduce da un buon periodo tra campionato e Champions League, nell’ultima partita è arrivato il successo contro il Malmoe che ha permesso di chiudere il girone al primo posto. In Serie A la situazione non è ancora facile, ma le prospettive sono positive. E’ vigilia di Serie A per la Juventus, il tecnico Allegri ha presentato la sfida contro il Venezia. provvedimento nei confronti di Arthur, il centrocampista non è stato convocato per un ritardo in allenamento. “De Sciglio sta bene, McKennie si riaggrega al gruppo settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, Arthur è stato sfortunato: è arrivato tardi all’allenamento e non sarà convocato”, ha detto il tecnico bianconero. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laè reduce da un buon periodo tra campionato e Champions League, nell’ultima partita è arrivato il successo contro il Malmoe che ha permesso di chiudere il girone al primo posto. In Serie A la situazione non è ancora facile, ma le prospettive sono positive. E’ vigilia di Serie A per la, il tecnicoha presentato la sfida contro il Venezia.neidi, il centrocampista non è stato convocato per un ritardo in allenamento. “De Sciglio sta bene, McKennie si riaggrega al gruppo settimana prossima. Ramsey è ancora fuori,è stato sfortunato: è arrivato tardi all’allenamento e non sarà convocato”, ha detto il tecnico bianconero. L'articolo CalcioWeb.

