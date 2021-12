Grande Fratello Vip, ca**a nel bidet. Sophie Godegoni rivela: “So chi è stato, sono in quattro a farlo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Agli appassionati telespettatori del Grande Fratello Vip 6 non sarà di certo passato inosservato il confronto tra Valeria Marini e Sophie Codegoni sull’igiene nella Casa di Cinecittà. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con la new entry del reality e le ha fatto una rivelazione imbarazzante: “Il bidet me lo devo pulire io. La cacca nel bidet la devo pulire io”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Si perché ho trovato la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlare di questo e non sono io”. Infine ha concluso: “sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Agli appassionati telespettatori delVip 6 non sarà di certo passato inosservato il confronto tra Valeria Marini eCodegoni sull’igiene nella Casa di Cinecittà. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con la new entry del reality e le ha fatto unazione imbarazzante: “Ilme lo devo pulire io. La cacca nella devo pulire io”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Si perché ho trovato la cacca nel. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa cialtre persone con cui parlare di questo e nonio”. Infine ha concluso: “i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - SiculianoDavide : @Alba96258705 Stasera nuova puntata di grande fratello,cosa ci aspetta? - Vincenz39045887 : Ma io non capisco perché devono per forza costruire questa fiction quando invece si trovano al grande fratello per… - MartinaParise5 : RT @lavraiejulie26: Comunque per quanto la critichino, senza Manila non sarebbe stato lo stesso Grande Fratello. È un’amica, una mamma e un… - storico900 : @ilriformista @BimbiMeb Questo signore se è conosciuto è grazie al covid e alle comparsate che faceva dalla Durso,… -