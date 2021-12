Formula 1 | GP Abu Dhabi risultati prove libere 2 | Hamilton imprendibile | sorpresa Alpine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewisè di gran lunga il pilota più veloce della seconda sessione didel GP di Abu, ultimo appuntamento della stagione di1. Il britannico risponde al rivale Max Verstappen, più rapido della prima sessione, e ferma il crono in 1:23.691. Alle sue spalle, a, l’di Esteban Ocon e Valtteri Bottas. Solo quarto Verstappen, che accusa 641 millesimi di ritardo. L’olandese può comunque consolarsi con un ottimo 1:28 nella simulazione del passo gara. Non brillano le Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente ottavo e nono. Ancora peggio le due McLaren, fuori dalla Top 10. Di seguito la classifica con i dieci migliori tempi: RIVIVI LA DIRETTA 1 LewisMercedes1:23.691 4 2 Esteban OCON ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) VERSTAPPEN SUBITO AL COMANDO (FP1, GPDHABI 2021) La diretta1 della prima sessione di prove libere FP1 del GPDhabi 2021 si sta caratterizzando ...... direttore tecnico della Mercedes , rilasciate ai microfoni di Sky Sports in merito al Gran Premio diDhabi 2021. Momento caldo per il Mondiale di1, con il confronto diretto Lewis ...Lewis Hamilton è il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 CLASSIFICA TEMPI FP2 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.691 4 2 Esteban OCON Alpine+0.343 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.392 5 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Raci ...