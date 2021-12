Cupra finals | dominio spagnolo Gli azzurri Capitani e Britos ai quarti Tra le donne avanti 4 coppie italiane

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La coppia azzurra Marcelo- Andrèsvola aidi finale delledi Cagliari. HAnno sconfitto in tre combattuti set la coppia spagnola Ortega - Perez Arbona per 6 - 3/3 - ...

Nei sedicesimi maschili delle "FIP2021", in programma fino a domenica a Cagliari, netto dominio delle coppie spagnole (ben 10) . C'è spazio anche per gli azzurri, con Marcelo Capitani - Andrès Britos , che hanno vinto ...Sono arrivati a Cagliari con l'obiettivo di conquistare il titolo, e invece leFIPdi Jesus Moya ed Eduardo Alonso sono durate un solo incontro . I due spagnoli, rispettivamente numero 26 e 34 della classifica mondiale, e prime teste di serie dell'evento conclusivo ...Sono arrivati a Cagliari con l’obiettivo di conquistare il titolo, e invece le Cupra FIP Finals di Jesus Moya ed Eduardo Alonso sono durate un ...A Cagliari ingresso alla partita di campionato Cagliari-Torino e al torneo mondiale di padel con il super green pass. Anche lo sport coinvolto nei controlli. In via Rockefeller oggi il via alle Cupra ...