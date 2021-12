L’Oroscopo di Capodanno | Ecco le coppie che faranno scintille e avranno una notte di passione e chi andrà in bianco

Leggi su cityroma

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La festa disi avvicina e in vista di questo evento tutti sono impazienti di conoscere cosa accadrà e quali sono le migliori affinità a cui siincontro. Scopriamo insieme lezodiacali die tutte le loro qualità in vista del nuovo anno. Ogni segno zodiacale vanta delle caratteristiche ma cela anche dei difetti che in alcuni casi possono manifestarsi nella normale routine quotidiana. Questo permette di ritrovare determinate affinità ed essere complici con la persona amata mentre in altre circostanze difficilmente si potrà andare d’accordo. Ogni segno potrà trascorrere la festività in base alle proprie qualità e ai desideri ma il futuro non riserva le stesse cose per tutti! Alcuni potranno vivere esperienze mozzafiato e movimentate, altri invece saranno pronti a lasciarsi alle spalle il ...