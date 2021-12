Traffico Roma del 08-12-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione continua ad aumentare ilsulle strade della capitale fuori il raccordorallentato sulla Cassia Veientana da Campagnano a raccordo in direzione di quest’ultimo sulla Pontina code nei due sensi all’altezza di Spinaceto e rallentamenti anche sulla Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia sulla carreggiata interna del raccordoin file da casa alla 24 in via del Foro Italico rallentamenti dalla Salaria alla galleria Giovanni XXIII verso Pineta Sacchetti mentre in direzione di San Giovanni in file da via dei Campi Sportivi a via Nomentana in prudenza per un incidente in via di Acilia possibili rallentamenti all’altezza di via Costantino Beschi è un secondo incidente segnalato dalla polizia locale in via di Santa Maria ...