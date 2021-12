Ballando con le Stelle 16, Samuel Peron svela: “Mi hanno proposto tanti reality ma ho rifiutato perché…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Samuel Peron, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, si è confessato ai microfoni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Peron è il maestro di ballo di Sabrina Salerno e, in questa edizione del talent, si sta godendo il suo riscatto. Durante la precedente infatti, il ballerino era stato costretto a ritirarsi a causa del Covid. Peron fa parte del cast di Milly Carlucci ormai dal 2006 ed è stato etichettato, senza dubbio, come “il maestro più severo”. L’insegnante di ballo si è detto entusiasta di poter lavorare con un personaggio come Sabrina. Tra i due, l’intesa è stata immediata: Ho scoperto che avrei ballato con Sabrina quando sono entrato in sala prove. Avevo chiesto a chiunque chi sarebbe stata la mia partner ma nessuno ha fiatato e così per me è stata una ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 dicembre 2021), uno dei protagonisti dicon le, si è confessato ai microfoni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.è il maestro di ballo di Sabrina Salerno e, in questa edizione del talent, si sta godendo il suo riscatto. Durante la precedente infatti, il ballerino era stato costretto a ritirarsi a causa del Covid.fa parte del cast di Milly Carlucci ormai dal 2006 ed è stato etichettato, senza dubbio, come “il maestro più severo”. L’insegnante di ballo si è detto entusiasta di poter lavorare con un personaggio come Sabrina. Tra i due, l’intesa è stata immediata: Ho scoperto che avrei ballato con Sabrina quando sono entrato in sala prove. Avevo chiesto a chiunque chi sarebbe stata la mia partner ma nessuno ha fiatato e così per me è stata una ...

