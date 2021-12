Pioli | “In Europa il livello è alto | dobbiamo ancora crescere”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko interno contro il Liverpool e l’eliminazione dall’: “Ci portiamo a casa la consapevolezza che inil. Sapevamo delle difficoltà e credo che purtroppo stasera non abbiamo dato grande ritmo: tecnicamente non è stata la nostra miglior partita e a questi livelli si pagano certi errori”. Cosa vi rimane dopo questa Champions?“Qualche rimpianto perché meritavamo qualcosina in più, soprattutto in casa con Atletico Madrid e Porto, ma queste difficoltà si possono incontrare nel percorso e ci sta. Ora sappiamo come si lavora ine che avversari ci sono, quali qualità pretendono certe partite. Impareremo per”.Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo ...

C'è delusione perchè volevamo rimanere in".non ha digerito le due reti subite con il Liverpool: " Non avremmo dovuto subire due gol così ; oltre alle qualità dell'avversario, ci sono ...... l'Atletico Madrid e il Porto) e non arrivano neanche ai playoff per l'League: " Ci dispiace tanto uscire dall'- dicea Mediaset - sapevamo delle difficoltà della gara di questa ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan esce di scena dall’Europa dopo la sconfitta in rimonta patita a San Siro contro un Liverpool che passa meritatamente per 2-1. Per la squadra di Pioli arriva una sconfitta ..."Ora dovremo essere bravi a concentrare le forze sul campionato e la Coppa Italia, ma volevamo andare avanti in Europa".