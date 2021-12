Esquilino | controlli Green Pass | chiuse due attività

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Nell’ambito deivolti all’ottemperanza delle disposizioni sulla verifica delper titolari, dipendenti e avventori didi ristorazione, la Polizia di Stato ha chiuso 2 esercizi commerciali. Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, dopo aver controllato 10 esercizi tra bar e ristoranti e aver verificato ildi 104 persone, ha chiuso provvisoriamente, rispettivamente per 2 giorni e per 1 giorno, un ristorante ed un laboratorio Kebab in zona: i titolari delle 2avevano consentito l’ingresso ad avventori privi die impiegato dipendenti privi della certificazione Covid prevista, venendo sanzionati per un ammontare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esquilino controlli

Canale Dieci

Nell'ambito deivolti all'ottemperanza delle disposizioni sulla verifica del green pass per titolari, ... un ristorante ed un laboratorio kebab in zona... ia tappeto per verificare proprio il certificato verde nei locali della Capitale., nei locali e al lavoro senza green pass: chiuse due attività Gli agenti della Divisione ...Nell’ambito dei controlli volti all’ottemperanza delle disposizioni sulla verifica del green pass per titolari, dipendenti e avventori di attività di ristorazione, la Polizia di Stato ha chiuso due es ...Roma, i primi arresti sono arrivati dagli agenti del commissariato Appio, in cooperazione con alcuni agenti della locale squadra mobile, che sono andati a colpo sicuro avendo appurato, dopo una signif ...