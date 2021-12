NWA | Elijah Burke rassicura i fan dopo essere finito in ospedale al termine di Hard Times II

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 dicembre 2021) Lo scorso 4 dicembre la NWA ha tenuto il suo eventoII, il cui main event ha visto affrontarsi Trevor Murdoch e Mike Knox in un match con in palio l’NWA World Title detenuto dal primo. Aldel match, vinto dal campione, si è presentato sul ring Matt Cardona il quale, unitamente a Knox, ha assalito Murdoch. A quel punto è entrato in scena il leggendario Mick Foley che riequilibrato la situazione introducendo “Da Pope”per il quale la serata, però, non è stata molto fortunata. Commozione cerebrale per “The Pope” Durante la rissa che lo ha visto protagonista insieme a Trevor Murdoch, Matt Cardona e Mike Know,ha subito un brutto colpo finendo contro i gradoni di acciaio. Il bump ha subito destato preoccupazione, ...