Inter, perché Simone Inzaghi ha "il motore" per la fuga: scudetto, nerazzurri favoriti? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel ciclismo la "volata lunga" comincia lontano dal traguardo, è spesso un azzardo preso da quei corridori che sanno di non avere chance rispetto agli sprInter, ma anche la mossa del velocista puro nel giorno di gamba buona, per piazzare il colpo dal sapore d'impresa. Se la lotta per lo scudetto sarà una volatona è difficile da pronosticare, però il gruppo di testa ha fatto il vuoto e la squadre iniziano a guardarsi negli occhi: Milan 38 punti, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. Dietro rientreranno? Difficile. Ma fra le quattro sorelle chi, ad oggi, ha le carte migliori per spuntarla? Nella nostra personale "torta" - più che opinabile- diamo all'Inter un 30% delle chance, il suo "motore" ci appare superiore rispetto alle altre per alcuni motivi. Anzitutto l'abitudine a lottare per lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel ciclismo la "volata lunga" comincia lontano dal traguardo, è spesso un azzardo preso da quei corridori che sanno di non avere chance rispetto agli spr, ma anche la mossa del velocista puro nel giorno di gamba buona, per piazzare il colpo dal sapore d'impresa. Se la lotta per losarà una volatona è difficile da pronosticare, però il gruppo di testa ha fatto il vuoto e la squadre iniziano a guardarsi negli occhi: Milan 38 punti,37, Napoli 36, Atalanta 34. Dietro rientreranno? Difficile. Ma fra le quattro sorelle chi, ad oggi, ha le carte migliori per spuntarla? Nella nostra personale "torta" - più che opinabile- diamo all'un 30% delle chance, il suo "" ci appare superiore rispetto alle altre per alcuni motivi. Anzitutto l'abitudine a lottare per lo ...

Il calcio italiano diventa piccolo perché piccolo è diventato l'avversario. Tutti noi siamo ... il mea culpa di un dirigente, "volevamo essere come il Real Madrid" Come la Juve anche l'Inter ha preteso ...Come quella (enorme) di sabato con l'Inter che sembra sancire con abbondante anticipo la fine dei sogni di Champions e apre inquietanti interrogativi sul futuro. Perché i passi indietro della seconda ...