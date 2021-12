Alec Baldwin choc | l' intervista completa alla Abc | ' La mia carriera potrebbe essere finita'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) 'Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica '., in una lunga...

Advertising

romi_andrio : RT @tvsvizzera: A oltre un mese dalla tragedia sul set cinematografico del film #Rust dove #AlecBaldwin ha ucciso con un colpo di pistola l… - tvsvizzera : A oltre un mese dalla tragedia sul set cinematografico del film #Rust dove #AlecBaldwin ha ucciso con un colpo di p… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'attore chiarisce il suo ruolo e si difende dalle accuse di negligenza. - wireditalia : L'attore chiarisce il suo ruolo e si difende dalle accuse di negligenza. - pippoMR : ??Baldwin è apparso emotivamente distrutto nella sua prima intervista tv dopo la tragedia sul set di Rust. 'Non punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

'Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica '., in una lunga intervista rilasciata la scorsa notte negli Stati Uniti sulla Abc, torna a parlare del drammatico incidente sul set di 'Rust' . L'attore Hollywoodiano aveva in mano la ...L'attore e produttoreha concesso al giornalista George Stephanopoulos di ABC la prima intervista dopo l'incidente avvenuto il 21 ottobre sul set del film western 'Rust' e costato la vita alla direttrice della ...«Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica».La vettura finisce a tutta velocità contro una "cuspide". E lui ne esce praticamente indenne. "Ora per comincia un nuova vita" ...