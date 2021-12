POWERWASH SIMULATOR è ora giocabile anche in co-operativa online

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Oggi FuturLab ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il suo titolo in Early Access su Steam,con Square Enix Collective. Pubblicato da Square Enix Ltd, il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità co-op, nuovi incarichi per la Carriera, nuove sfide e l’attesa Professional Duty Washer! Allenta la pressione in co-opcon il nuovo aggiornamento! Aiuta i tuoi amici nella modalità Carriera o gioca con un massimo di 6 amici in Free Play, affrontando qualsiasi lavoro già completato dall’host. Ci sononuovi incarichi per la Carriera: dai una rinfrescata alle caratteristiche feline del Mayor’s Monster Truck, poi ripulisci la ruota panoramica del luna park e facci un giro. “Il co-opè un importante passo in avanti verso i nostri obiettivi ...

Oggi FuturLab ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il suo titolo in Early Access su Steam, POWERWASH SIMULATOR con Square Enix Collective. Pubblicato da ...