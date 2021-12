Colle | Letta teme agguati dem Di Maio | non snobbare il Cav

Advertising

IBerlusconiano : @CarloCalenda @EnricoLetta La larga maggioranza voterà per Berlusconi al Colle, e quella stessa maggioranza terrà i… - giusa_rosi : @gminguzzi Triste ma verosimile Come Berlusconi al Colle O Diba che con Paragone fonda un partito O Draghi che si s… - LBasemi : La minaccia di Letta: 'O così o finisce il governo'. Nervi sempre più tesi per la corsa al Colle… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Enrico #Letta rompe la consegna del silenzio sul #Quirinale e avvisa i suoi del #Pd di non seguire #Renzi su un nome di… - Zamberlett : RT @IlPrimatoN: Dopo Conte pure il leader dem dice no a candidati di bandiera per il Colle -

Ultime Notizie dalla rete : Colle Letta

Non lo è neppure, ideologicamente,, questo è ovvio. Poteri speciali per Roma, asse Zingaretti - Gualtieri: il voto dopo il Quirinale Ma in vista del, e con la comune intenzione che 'per l'...Sulla Grande Corsa al, Enricodice di non volersi esporre in questa fase. Ma allora perché dice che Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi fino al 2023? Non è forse un'indicazione obliqua per toglierlo dalla ...Non lo è neppure, ideologicamente, Letta, questo è ovvio. Ma in vista del Colle, e con la comune intenzione che «per l'elezione del presidente della Repubblica serve una maggioranza larga», Enrico ...Il segretario dem non vuole esporsi sulla corsa al Colle, ma deve darsi una mossa e far capire che Draghi resterà a palazzo Chigi per il bene del paese. E deve riconoscere che il principale interlocut ...