China Suarez manda un messaggio a Icardi dopo l’intervista | “Mi sarebbe piaciuto

Advertising

spanocreerlo : @pequ28091891 @Diegorojopa @aguuusm_ perdon no pedí ser la China Suarez?? - caaliixtoo_ : evidentemente la re banco a la china suarez jsjsjaja - GalarzaMacarena : Modo china suarez. - infoitsport : Wanda – Icardi, parla la China Suarez: “Donne che parlano facendo la morale…” - infoitsport : Icardi-Wanda, scoppia il caso: China Suarez ha mentito! -

Ultime Notizie dalla rete : China Suarez

... complice l'esplosione del Wanda gate e il relativo epilogo (che poi fine non è davvero, stando alle ultime affermazioni della) che dosa in abbondanza gli ingredienti di una diatriba ...Il regalo di lusso che più di lusso non si può, il calciatore del Paris Saint - Germain si è fatto perdonare eccome il flirt con l'attrice e cantante argentina. Dal canto suo Wanda Nara ...Il giocatore del Psg avrebbe risposto all'attrice con toni gentili, quasi a volerle chiedere scusa di tutto il trambusto mediatico sollevato ...La coppia, che esce da una crisi molto profonda, non sarebbe stata invitata al Gala del Pallone d'oro: proprio Wanda Nara sarebbe all'origine della questione ...