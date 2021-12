Arrestato a Venezia tunisino membro di una cellula dell’Isis (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Polizia di Stato di Venezia ha Arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per l'estradizione emesso dal Tribunale di Tunisi. Il giovane, che sarebbe membro di una cellula dell'Isis, è accusato di "partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo". L'arresto è stato eseguito dai poliziotti della Digos di Venezia e Gorizia, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, su Twitter ha commentato "Eccellente lavoro".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Arrestato-a-Venezia-un-tunisino-membro-di-una-cellula-dell-Isis ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Polizia di Stato dihaun cittadinodi 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per l'estradizione emesso dal Tribunale di Tunisi. Il giovane, che sarebbedi unadell'Isis, è accusato di "partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo". L'arresto è stato eseguito dai poliziotti della Digos die Gorizia, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, su Twitter ha commentato "Eccellente lavoro".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-a--un--di-una--dell-Isis ...

