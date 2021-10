Ue | Draghi | ' su digitale Italia indietro | ma colmerà divario e sarà guida'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'agenda, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030, anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili; trasformazionedelle imprese; digitalizzazione dei servizi pubblici; competenze digitali. L'ha fatto propri questi obiettivi e ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo ancora, ma intendiamo colmare rapidamente ilche ci separa dal resto d'Europa, e in alcuni settori arrivare are la transizioneeuropea". ...

Il presidente Marioriferisce in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo . E parla, fra le tante cose, ... TRANSAZIONE ECOLOGICA - 'Per fare questa transizione ecologica enon ci ...: 'SENZA LO STATO NON C'È TRANSIZIONE ECOLOGICA E' Per fare la transizione ecologica e la transizionenon ci sono alternative all'intervento dello Stato, che non può non ...e in alcuni settori arrivare a guidare la transizione digitale europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni rese all'Aula del Senato sul Consiglio europeo di ...Roma, 20 ott. "Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030, anche con l'indicazione di ...