Papa | blitz di un bimbo a udienza generale per salutarlo

blitz di un bambino a inizio udienza generale nell'Aula Nervi per salutare il Papa. Bergoglio lo fa salire sul palco dell'Aula e lo lascia libero di giocare ed esprimersi. "Mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità dei bambini, il bambino si muoveva come fosse a casa sua, anche voi se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli, io ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti, i bambini non hanno traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti", dice a braccio il Papa.

