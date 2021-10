Salone di Torino, Pif presenta l’agenda Illegal: “Ci ricorda ogni giorno un valido motivo per non cedere ai compromessi della mafia” (Di martedì 19 ottobre 2021) presentata al Salone del libro di Torino l’agenda scolastica Illegal (edita da PaperFirst) la prima dedicata al tema della legalità e della lotta contro la mafia. Uno strumento unico nel suo genere che si pone l’obiettivo di coltivare la memoria e diventare un oggetto di quotidiana consapevolezza e impegno civile. “Un’agenda scolastica che in qualche modo si oppone al piccolo compromesso che il cittadino è costretto a fare con la mafia nella sua vita quotidiano – ha spiegato Pif – Il posteggiatore abusivo, ad esempio, oppure il cosiddetto “cavallo di ritorno”. Piccoli compromessi che finanziano le organizzazioni criminali e riconoscono il loro potere. Con l’agenda noi proviamo a compensare e ricordiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)ta aldel libro discolastica(edita da PaperFirst) la prima dedicata al temalegalità elotta contro la. Uno strumento unico nel suo genere che si pone l’obiettivo di coltivare la memoria e diventare un oggetto di quotidiana consapevolezza e impegno civile. “Un’agenda scolastica che in qualche modo si oppone al piccolo compromesso che il cittadino è costretto a fare con lanella sua vita quotidiano – ha spiegato Pif – Il posteggiatore abusivo, ad esempio, oppure il cosiddetto “cavallo di ritorno”. Piccoliche finanziano le organizzazioni criminali e riconoscono il loro potere. Connoi proviamo a compensare e ricordiamo ...

Advertising

lauraboldrini : Il successo del @SalonedelLibro di #Torino riempie il cuore. Ci stiamo lasciando alle spalle anni difficili. Poss… - zerocalcare : Devo segnalare che da domattina a domenica a pranzo sto tombato al Salone del libro di Torino a fare disegnetti a c… - Radio3tweet : Camminare per le sue strade con delle guide speciali, scoprirne la musica, conoscerne la storia, viverla attraverso… - ilfattovideo : Salone di Torino, Pif presenta l’agenda Illegal: “Ci ricorda ogni giorno un valido motivo per non cedere ai comprom… - MassimoChiaram7 : RT @massimopolidoro: È stato bello tornare al @salonelibro di Torino dopo due anni per presentare il nuovo podcast @audible_it con @petrini… -