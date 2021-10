Nell’attacco hacker al governo argentino sono trapelati anche i dati di Messi e Aguero (Di martedì 19 ottobre 2021) Gravissima breccia nel sistema informatico governativo dell’Argentina. Un hacker è riuscito a penetrare e a trafugare l’intero database informatico del governo argentino relativamente ai dati personali di tutti i cittadini. Quegli stessi dati, ora, sono in vendita in ambienti privati. Il gravissimo attacco hacker Argentina ha avuto luogo lo scorso mese e ha preso di mira il Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Tra i dati già resi noti ci sono anche quelli dei calciatori Lionel Messi e Sergio Aguero insieme a quelli di altre 44 persone celebri in Argentina (tra cui giornalisti, politici e persino il presidente del paese Alberto Fernández). LEGGI anche ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Gravissima breccia nel sistema informatico governativo dell’Argentina. Unè riuscito a penetrare e a trafugare l’intero database informatico delrelativamente aipersonali di tutti i cittadini. Quegli stessi, ora,in vendita in ambienti privati. Il gravissimo attaccoArgentina ha avuto luogo lo scorso mese e ha preso di mira il Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Tra igià resi noti ciquelli dei calciatori Lionele Sergioinsieme a quelli di altre 44 persone celebri in Argentina (tra cui giornalisti, politici e persino il presidente del paese Alberto Fernández). LEGGI...

ItaSmartReview : Twitch conferma che nessuna password è stata rubata nell'attacco hacker - - nuvolotti : oggi attacco hacker nell’azienda in cui lavoro e sono qui da una settimana in sei anni non era mai successo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’attacco hacker Attacco hacker Argentina, rubate le carte di identità di tutti | Giornalettismo Giornalettismo.com