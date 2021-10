Minori scomparsi: intesa tra Servizio Anticrimine Polizia di Stato e Fondazione Amber (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Servizio Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Amber Alert Europe hanno firmato un Protocollo d’intesa per i Minori scomparsi Il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Amber Alert Europe hanno firmato un Protocollo d’intesa per promuovere la reciproca collaborazione nel settore dei Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) IlDirezione Centraledelladie laAlert Europe hanno firmato un Protocollo d’per iIlCentraledella Direzione Centraledelladie laAlert Europe hanno firmato un Protocollo d’per promuovere la reciproca collaborazione nel settore dei

