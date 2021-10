La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile nel Mar del Giappone

Leggi su ck12

(Di martedì 19 ottobre 2021) I lanci di missili effettuati dalladelnon si contano più sulle dita delle mani. Per l’ennesima volta ladi Kim haunnel Mar del, azione che ha sollevato anche il timore del premierse, che ha definito il lancio un “Atto spiacevole”. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)Una nuova dimostrazione di forza arriva dalladel, che haunbalistico nel Mar del. A confermarlo è stata ladel Sud che ha definito l’atto come l’ennesima “provocazione del regime di Kim Jong-un”. La BBC spiega che le autorità sudne, hanno riportato che il ...