American Crime Story | Impeachment mostra le donne al di là dello scandalo della politica

Leggi su wired

(Di martedì 19 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rtipQ3EsGWo Tutti i casi di molestie sessuali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. C’è una scena, nella miniserieche parte oggi 19 ottobre sul canale satellitare Fox, che ritrae la conferenza stampa in cui per la prima volta Paula Jones (Annaleigh Ashford) dichiara la sua intenzione di denunciare l’allora presidente Bill Clinton (siamo nel 1993) per averle fatto avances inappropriate. I giornalisti accorsi ovviamente sono avidi di dettagli, ma soprattutto fanno domande del tipo: “Ma perché è andata in una stanza di hotel con lui? Credeva di parlare di affari di Stato?“. A colpire è soprattutto come, decenni primaWeinstein e del #MeToo diventato fenomeno social globale, i meccanismi ...