Napoli a punteggio pieno | Osimhen piega il Torino

Napoli (ITALPRESS) – Vittoria sudata per il Napoli, che supera nel finale un ottimo Torino grazie al gol del "solito" Osimhen, cancellando il terzo rigore sbagliato in stagione da Insigne e rimanendo a punteggio pieno dopo otto gare. La prima occasione del match arriva al 10? ed è per Osimhen, che riceve palla da Di Lorenzo sulla sinistra, si accentra e scaglia un gran destro verso il secondo palo che esce di un soffio. Il tandem tra i due si ripropone 10? dopo quando il terzino crossa bene dalla destra trovando nuovamente l'attaccante nigeriano che salta in testa a Djidji ma manda alto. Al 25? Insigne prova uno schema su punizione che trova Di Lorenzo in area, ma viene atterrato da dietro da Kone con l'arbitro che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ...

