Mauro Icardi e Wanda Nara tornano insieme dopo il “tradimento” | cosa c’è dietro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri i media di mezzo mondo hanno annunciato la fine della storia tra. Tutto è nato per una storia Instagram in cui l’ex opinionista del GF Vip 4 ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una T“. Non contentaha anche archiviato le foto con il marito e l’ha defollowato. E la vera bomba è arrivata quando i principali portali di gossip esteri hanno rivelato che la donna con cui sarebbe andatoera la famosa modella Eugenia Suarez. A distanza di 24 ore dall’addio social sembra che sia tornata la pace tra i due. Poco fa il noto calciatore ha pubblicato una foto in cui appare tra le braccia della moglie ed ha anche aggiunto dei cuori rossi. Corna perdonate? Secondo molti utenti invece sarebbe tutto un teatrino architettato ...

Advertising

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - fanpage : È lei la donna per cui Mauro Icardi avrebbe tradito Wanda Nara. Una delle attrice più amate nel suo paese: - Galimoj012 : La gran Mauro Icardi pio?? - ParliamoDiNews : ‘Gossip’ Crisi rientrata tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Ecco cosa è accaduto poco fa! | Il Vicolo delle News… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

e Wanda Nara, sembra essere tornata la pace. Ieri era esploso un caso quando la showgirl e procuratrice aveva, in una storia su Instagram, accusato l'attacante del Psg di 'aver rovinato ...Wanda Nara e, parte due. , sembra essere tornato il sereno sulla coppia più chiaccherata del momento. Oggi con i parigini: pare che l'avrebbe fatto solo per la moglie, per volare da lei a Milano e ...Ma sui social ora scoppia il caos. In realtà, a far uscire fuori il gossip sull’addio è stata proprio Wanda. Nessuna rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ed ecco che ora proprio Icardi decide di met ...L'ex capitano dell'Inter ha chiesto al club francese il permesso di non allenarsi per motivi familiari ed è volato dalla moglie a Milano, postando diversi scatti 'romantici' con la mamma delle sue bim ...