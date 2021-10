Calcio, Serie A: nelle gare del pomeriggio successi per Cagliari e Atalanta, poi due pareggi (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono concluse le partite pomeridiane di questa domenica 17 ottobre in Serie A, dove è andata in scena parte del secondo troncone del programma relativo all’ottava giornata. Andiamo a vedere come sono andate le cose nella partita delle 12:30 e nelle tre delle ore 15:00. Cagliari-Sampdoria 3-1 (ore 12:30) All’Unipol Domus gli uomini di Walter Mazzarri trovano la loro prima vittoria stagionale battendo i blucerchiati di D’Aversa nel lunch match. Di Joao Pedro, doppietta per lui, certamente il migliore in campo dei sardi, e Martin Caceres le reti messe a referto per i padroni di casa, che limitano al solo gol di Thorsby, per il momentaneo 2-1, i gol subiti. Udinese-Bologna 1-1 (ore 15:00) Alla Dacia Arena, una partita condizionata dall’espulsione nel primo tempo di Pereyra, si chiude in parità. Gli ospiti, nonostante il vantaggio ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono concluse le partite pomeridiane di questa domenica 17 ottobre inA, dove è andata in scena parte del secondo troncone del programma relativo all’ottava giornata. Andiamo a vedere come sono andate le cose nella partita delle 12:30 etre delle ore 15:00.-Sampdoria 3-1 (ore 12:30) All’Unipol Domus gli uomini di Walter Mazzarri trovano la loro prima vittoria stagionale battendo i blucerchiati di D’Aversa nel lunch match. Di Joao Pedro, doppietta per lui, certamente il migliore in campo dei sardi, e Martin Caceres le reti messe a referto per i padroni di casa, che limitano al solo gol di Thorsby, per il momentaneo 2-1, i gol subiti. Udinese-Bologna 1-1 (ore 15:00) Alla Dacia Arena, una partita condizionata dall’espulsione nel primo tempo di Pereyra, si chiude in parità. Gli ospiti, nonostante il vantaggio ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - Gazzetta_it : Milan-Verona, la moviola: non c'è il rigore di Romagnoli su Kalinic - sportface2016 : #SerieA | #UdineseBologna 1-1, #Mihajlovic furioso: 'Non possiamo andare avanti così, perché var non è intervenuto… - Giorno_Cremona : Serie B, la Cremonese pareggia col Benevento e tenta (invano) il sorpasso -