Juventus | Mauro punge Chiesa | «Non pensi a vincere le partite da solo…»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’exMassimoha fatto una leggera critica a FedericoIntervistato da Tuttosport, Massimoha parlato così di Juve. JUVE-ROMA – «Con il dubbio Abraham, Pellegrini e Mkhitaryan, sono gli avversari più pericolosi. Dico invece adi non pensare dida solo le, c’è riuscito soltanto Maradona: deve mettere le sue eccellenti qualità al servizio della squadra. È immarcabile se non corre soltanto a testa bassa e si muove anche senza palla ai piedi». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

