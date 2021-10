Dati personali e cyber security al tavolo per la sicurezza stradale (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President CEEME Region DEKRA Group ha partecipato all’incontro del tavolo per la sicurezza stradale, informale, operativo di lavoro, attivo da 5 anni con 3 appuntamenti annuali, promosso da una serie di soggetti e figure istituzionali, associative e dell’editoria tecnica tra cui DEKRA Italia, branch italiana del gruppo tedesco leader mondiale nel testing e certificazione. L’incontro, ospitato presso la sede di ACI a Roma, ha avuto come relatori Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità per la Protezione dei Dati personali, Gabriele De Giorgi, Senior manager, Public Policy Italy and Greece UBER e Lucia Vecere, Dirigente Ufficio Mobilità e sicurezza stradale di ACI. Agostino Ghiglia, componente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President CEEME Region DEKRA Group ha partecipato all’incontro delper la, informale, operativo di lavoro, attivo da 5 anni con 3 appuntamenti annuali, promosso da una serie di soggetti e figure istituzionali, associative e dell’editoria tecnica tra cui DEKRA Italia, branch italiana del gruppo tedesco leader mondiale nel testing e certificazione. L’incontro, ospitato presso la sede di ACI a Roma, ha avuto come relatori Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità per la Protezione dei, Gabriele De Giorgi, Senior manager, Public Policy Italy and Greece UBER e Lucia Vecere, Dirigente Ufficio Mobilità edi ACI. Agostino Ghiglia, componente ...

Advertising

poliziadistato : ??Fate attenzione a nuovo #phishing con false email provenienti da @agiasocial. Vi invita ad aprire allegato contene… - DividendProfit : Dati personali e cyber security al tavolo per la sicurezza stradale - buch_1977 : @bluewizardofs @convivioblog Non sai di cosa stai parlando, i bigdata hai idea di cosa siano? Qualsiasi possessore… - SimonaBosch : @laikatornaacasa @vitalbaa @andreeeee95 Accanimento,maleducazione, insulti non solo contro i sorci ma anche vs chi… - 10also10 : RT @adolar41744618: @dottorbarbieri Un governo di tutti e di nessuno che si permette di imporre un lasciapassare, cancellare la normativa s… -