Controllo Green pass a badanti, idraulici, taxi, parrucchieri. Chi deve farlo? Le regole (Di giovedì 14 ottobre 2021) A chi devo chiedere il Green pass? Chi lo deve avere? Chi deve controllare? E la badante che va a casa di mia nonna? deve avere il Green pass? Glielo devo controllare? Rischio multe? Ma come faccio a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 ottobre 2021) A chi devo chiedere il? Chi loavere? Chicontrollare? E la badante che va a casa di mia nonna?avere il? Glielo devo controllare? Rischio multe? Ma come faccio a ...

