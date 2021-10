Milan, Maignan operato al polso: 10 settimane di stop (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MilanO - Non arrivano buone notizie per il Milan e i suoi tifosi sul fronte Mike Maignan . Il portiere francese, quest'oggi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico (presso la clinica La Madonnina)... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)O - Non arrivano buone notizie per ile i suoi tifosi sul fronte Mike. Il portiere francese, quest'oggi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico (presso la clinica La Madonnina)...

SkySport : ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Milan #Maignan - AntoVitiello : Con #Maignan sottoposto ad operazione al polso, il #Milan ha contattato i manager di #Mirante, portiere 38enne svincolato dalla Roma - AntoVitiello : Mike #Maignan arrivato stamattina alle 9 alla Madonnina per l'operazione al polso sinistro #Milan - Nocerinho_8 : Mike #Maignan non capisce bene i tempi di recupero e dopo 10 minuti torna ad allenarsi, torna a disposizione per Milan-Verona (Tuttosport) - YBah96 : RT @Glongari: #Milan intervento perfettamente riuscito per #Maignan. Previste 10 settimane di stop -