Tra green bond e Ucraina, giornata chiave per le strategie Ue (Di martedì 12 ottobre 2021) giornata di successi, di progressi e anche di maggiori impegni assunti per l’Ue. Con la fortissima domanda da parte dei mercati finanziari per i bond, si chiamano per green bond (e una volta tanto non è un inglese inventato da italiani), usati per finanziare i vari piani nazionali di ripresa. L’emissione europea, una prima tranche, aveva il valore di 12 miliardi, le richieste del mercato sono arrivate a 135 miliardi. Evidente il potere finanziario europeo e la capacità di trovare risorse, ai migliori prezzi di mercato, grazie a una forte credibilità. È un cammino che comincia e dal quale non avrebbe più senso uscire. Importante notarlo in questi giorni in cui le minoranze antieuropeiste si sono mostrate nelle piazze italiane (e spagnole, per dirne una) con atteggiamenti violenti e contrari alla democrazia. La seconda ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021)di successi, di progressi e anche di maggiori impegni assunti per l’Ue. Con la fortissima domanda da parte dei mercati finanziari per i, si chiamano per(e una volta tanto non è un inglese inventato da italiani), usati per finanziare i vari piani nazionali di ripresa. L’emissione europea, una prima tranche, aveva il valore di 12 miliardi, le richieste del mercato sono arrivate a 135 miliardi. Evidente il potere finanziario europeo e la capacità di trovare risorse, ai migliori prezzi di mercato, grazie a una forte credibilità. È un cammino che comincia e dal quale non avrebbe più senso uscire. Importante notarlo in questi giorni in cui le minoranze antieuropeiste si sono mostrate nelle piazze italiane (e spagnole, per dirne una) con atteggiamenti violenti e contrari alla democrazia. La seconda ...

Advertising

Open_gol : È stata arrestata ieri dalla polizia insieme a Fiore e Castellino. È considerata dagli investigatori il trait d’uni… - fanpage : L'avvertimento di Luigi Aronica al poliziotto: 'Tra un mese ne porto in piazza 100mila' - Agenzia_Ansa : Green pass, Grillo: serve una pacificazione, lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori. Dal suo blog il fondatore del… - uispravennalugo : ISTITUTO SAN VITALE A MASSA LOMBARDA, PARTNER DI UISP RAVENNA-LUGO, PROPONE PACCHETTI PER GREEN PASS I nostri part… - Karen__Green_ : @AntoVitiello Ma è una persecuzione! Tradotto in termini medici quanto dovrebbe star fuori tra una cosa e l'altra? -