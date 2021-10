20enne muore accoltellato dopo una rissa a Mantova. Aveva accusato dei ragazzi del furto del cellulare (Di martedì 12 ottobre 2021) Un 20enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Il fatto risale alla scorsa sera quando il giovane ha avuto un alterco con due ragazzi di presunta origine marocchina presso la stazione di Mantova. Secondo le prime informazioni emerse dall’indagine, a scatenare la rissa ci sarebbe il furto di un cellulare. Al momento sono in corso le indagini per cercare di capire l’identità delle persone coinvolte nella rissa, uno dei due sarebbe stato identificato. I militari stanno passando a rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza. 20enne muore in una rissa alla stazione a Mantova I fatti risalgono alla serata di lunedì ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Unè mortoessere statodurante una. Il fatto risale alla scorsa sera quando il giovane ha avuto un alterco con duedi presunta origine marocchina presso la stazione di. Secondo le prime informazioni emerse dall’indagine, a scatenare laci sarebbe ildi un. Al momento sono in corso le indagini per cercare di capire l’identità delle persone coinvolte nella, uno dei due sarebbe stato identificato. I militari stanno passando a rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza.in unaalla stazione aI fatti risalgono alla serata di lunedì ...

