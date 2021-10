Inter | Milan e Juve | la situazione abbonamenti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Con l’aumento della capienza al 75% degli impianti, le società di Serie A cominciano a ragionare su come muoversi sul fronte. La Gazzetta dello Sport ha fatto dunque il punto delladelle big, tra società che hanno già avviato la campagna, come la Roma, altre fase di monitoraggio e altre ancora del tutto L'articolo

Advertising

capuanogio : ?? Per #Belotti è derby tra #Inter e #Milan: Marotta pensa a un colpo stile Eriksen mentre Maldini valuta le condiz… - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - FBiasin : “7su7, #Napoli da scudetto” “#Milan maturo: è da scudetto” “#Inter ancora favorita per lo scudetto” “Scudetto? Atte… - la_rossonera : RT @RudyGaletti: ??? Nessuna conferma sui presunti contatti tra il #Milan e l'entourage di #Brozovic. Al contrario, il centrocampista ???? sta… - notizie_milan : Calciomercato: Milan e Inter su Andrea Belotti -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Eurosport IT

Allegri non è che la prese proprio sul ridere: "Forse lui che allena l'ed è sempre sotto i ... Con Allegri fresco scudettato alche, sia pure in un contesto scherzoso come una intervista ...Ildeve fare i conti con il pressing die Juventus, nerazzurri e bianconeri all'assalto di un big rossonero: ci sono conferme. Nedved e Marotta © Getty ImagesPer seguire e interagire in ...Con l’aumento della capienza al 75% degli impianti, le società di Serie A cominciano a ragionare su come muoversi sul fronte abbonamenti. La Gazzetta dello Sport ha fatto dunque il punto della situazi ...L'Inter continua a pensare al mercato nonostante il campionato. Piacciono infatti sempre Thuram e Belotti per il ruolo di quarta punta anche se c'è il Milan.