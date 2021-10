Adani | «95 giorni dopo tutto è tornato in equilibrio Ringrazio la Rai»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Leleha postato su Instagramla prima telecronaca fatta con la Rai: il commento dell’ex difensore Spagna-Francia è stata la prima partita commentata da Lele(in compagnia di Stefano Bizzotto) per la Rai. L’ex difensore ha scritto un post sul suo profilo Instagram per celebrare l’esordio. «Il calcio chiama e guida. Che serata ragazzi, che partita, che squadre, che campioni! Quante giocate e che prodezze ho avuto il privilegio di testimoniare, raccontare e trasferire a TUTTI voi. Il racconto è un mix di analisi, passione, preparazione e linguaggio, e ci vuole rispetto e trasporto. Ieri sera non ci siamo fatti mancare nulla e 95intutta la squadra Rai e Stefano Bizzotto, ...

La seconda edizione della Nations League va in archivio con la vittoria della Francia sulla Spagna ed il terzo posto dell'Italia padrone di casa. Tra le tante novità di questa full immersion made in I ...