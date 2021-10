Papa Francesco in diretta al Grande Fratello Vip: la regia mostra per errore le immagini del Pontefice (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip è una macchina molto complicata. Centinaia di persone che lavorano ad un programma che va in diretta 24 ore su 24 e infatti ogni tanto capita qualche errore. Tre anni fa la regia inquadrò per sbaglio l’interno del bagno e nella scorsa edizione andò in onda un collegamento con la signora Roberta, che qualche ora dopo si sarebbe collegata con Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano. Stamani invece ad “entrare” al GF Vip è stato un signore decisamente più famoso. Per pochi minuti sulla regia 2 abbiamo visto Papa Francesco. Ma cos’è stato trasmesso su Mediaset Extra? Lo spiega Avvenire: “Sabato 9 ottobre, nell’Aula nuova del Sinodo, sono previsti lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Presenti ... Leggi su biccy (Di sabato 9 ottobre 2021) IlVip è una macchina molto complicata. Centinaia di persone che lavorano ad un programma che va in24 ore su 24 e infatti ogni tanto capita qualche. Tre anni fa lainquadrò per sbaglio l’interno del bagno e nella scorsa edizione andò in onda un collegamento con la signora Roberta, che qualche ora dopo si sarebbe collegata con Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano. Stamani invece ad “entrare” al GF Vip è stato un signore decisamente più famoso. Per pochi minuti sulla2 abbiamo visto. Ma cos’è stato trasmesso su Mediaset Extra? Lo spiega Avvenire: “Sabato 9 ottobre, nell’Aula nuova del Sinodo, sono previsti lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Presenti ...

