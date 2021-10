LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: Pogacar vince in volata su uno splendido Masnada (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.38 Pogacar ha dominato lo sprint a due, Masnada non è riuscito neanche ad affiancare lo sloveno. Il bi-vincitore del Tour era nettamente più veloce e lo ha dimostrato. Comunque giù il cappello per l’azzurro: oggi ha toccato l’apice della carriera. Compirà 28 anni a novembre: speriamo che il meglio debba ancora venire. 16.37 Adam Yates vince lo sprint dei battuti ed è 3° davanti a Roglic. 16.36 Tadej Pogacar vince lo sprint con facilità e vince il Giro di Lombardia. 2° un monumentale Fausto Masnada. 16.36 Ultimi 400 metri! Sempre Pogacar davanti. Serve un ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.38ha dominato lo sprint a due,non è riuscito neanche ad affiancare lo sloveno. Il bi-vincitore del Tour era nettamente più veloce e lo ha dimostrato. Comunque giù il cappello per l’azzurro: oggi ha toccato l’apice della carriera. Compirà 28 anni a novembre: speriamo che il meglio debba ancora venire. 16.37 Adam Yateslo sprint dei battuti ed è 3° davanti a Roglic. 16.36 Tadejlo sprint con facilità eildi. 2° un monumentale Fausto. 16.36 Ultimi 400 metri! Sempredavanti. Serve un ...

