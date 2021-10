Covid, a Napoli via alle terze dosi per gli over 60 e giovani fragili (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partono oggi a Napoli le terze dosi “booster” di vaccino contro il Covid anche per gli over 60 e per persone sopra i 18 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. L’Asl Napoli 1, in una nota, spiega che continua la somministrazione della terza dose seguendo la Circolare del Ministero della Salute dell’8 ottobre e in linea con le indicazioni regionali e precisa che si aggiornano le categorie e le fasce di età. Per età uguale o maggiore di 12 anni è possibile ricevere la somministrazione della terza dose, a condizione che abbiano ricevuto due dosi delle quali la seconda dose somministrata da almeno 28 giorni e di trovarsi in una delle seguenti condizioni: trapianto di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Partono oggi ale“booster” di vaccino contro ilanche per gli60 e per persone sopra i 18 anni con elevatatà motivata da patologie concomitanti o preesistenti. L’Asl1, in una nota, spiega che continua la somministrazione della terza dose seguendo la Circolare del Ministero della Salute dell’8 ottobre e in linea con le indicazioni regionali e precisa che si aggiornano le categorie e le fasce di età. Per età uguale o maggiore di 12 anni è possibile ricevere la somministrazione della terza dose, a condizione che abbiano ricevuto duedelle quali la seconda dose somministrata da almeno 28 giorni e di trovarsi in una delle seguenti condizioni: trapianto di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, a #Napoli via alle terze dosi per gli over 60 e giovani fragili ** - NCN_it : UFFICIALE – Juventus, Rabiot positivo al Covid: salterà la finale di Nations League - infoitinterno : A Napoli terza dose del vaccino anti-Covid anche per over 60 e pazienti fragili - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Juventus, Rabiot positivo al Covid-19: salta la finale di N… - VesuvioLive : Napoli, via alla terza dose per over 60 e fragili di ogni età: tutte le informazioni -