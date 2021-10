Alla Fiera di Bergamo più di 3.000 neo dottori “a distanza” per la consegna dei diplomi di laurea (Di sabato 9 ottobre 2021) Una giornata di gioia e serenità, sabato 9 ottobre, per celebrare insieme – dopo i difficili mesi della pandemia con lezioni ed esami a distanza – la consegna dei diplomi di laurea: questo il significato del “Graduation Day 2021” organizzato dall’Università degli studi di Bergamo Alla Fiera di Bergamo. Dopo aver scelto l’anno passato il Lazzaretto di Bergamo, dove nel 1630 le autorità dell’epoca ospitarono le persone che avevano contratto la peste, che causò più di 55mila morti, quest’anno come simbolo di ciò che è avvenuto in risposta a tale evento, la ripresa, la voglia di guardare avanti, la rinascita, ha spinto il Rettore a scegliere la Fiera di Bergamo, trasformata fino allo scorso 30 agosto in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021) Una giornata di gioia e serenità, sabato 9 ottobre, per celebrare insieme – dopo i difficili mesi della pandemia con lezioni ed esami a– ladeidi: questo il significato del “Graduation Day 2021” organizzato dall’Università degli studi didi. Dopo aver scelto l’anno passato il Lazzaretto di, dove nel 1630 le autorità dell’epoca ospitarono le persone che avevano contratto la peste, che causò più di 55mila morti, quest’anno come simbolo di ciò che è avvenuto in risposta a tale evento, la ripresa, la voglia di guardare avanti, la rinascita, ha spinto il Rettore a scegliere ladi, trasformata fino allo scorso 30 agosto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla Fiera MakerArt, la sezione dedicata all'arte visiva del Maker Faire a Roma MAKER MUSIC ALLA FIERA DI ROMA Se in collaborazione con Maker Music , sezione curata da Andrea Lai , verrà proposto domenica lo STORM CONCERT, dialogo tra l'artista Donato Piccolo e il gruppo ...

ForuMEssina: 'improvvisamente qualcuno scoprì la Fiera...' ...fuori la questione fiera con qualche spot polemico o postromantico; intanto il tempo passa e il timore è che ci ritroveremo ad assistere all'inaugurazione dell'ennesimo inutile pastrocchio alla ...

I Salumi Piacentini DOP tornano alla fiera internazionale di Anuga Horeca News Grande successo di Alessandria alla fiera di Ekaterinburg ALESSANDRIA - Grande successo della missione di Alessandria a Ekaterinburg, in occasione di Expo Travel, la più importante Fiera regionale del turismo della Federazione Russa.

Cuneo, torna la Fiera del Marrone dopo lo stop del 2020 Dopo l'annullamento del 2020, torna a Cuneo - da venerdì 15 a domenica 17 ottobre - la Fiera nazionale del Marrone, una delle più importanti rassegne enogastronomiche piemontesi, dedicata alle castagn ...

