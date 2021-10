Torna “Bergamo – Terra del volontariato” | un premio alla solidarietà bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dicie pensiCittà dei Mille..e più volontari. Proprio come la trama di un tappeto, ilin città e provincia unisce, sostiene e struttura l’insieme dei fili delle relazioni. È sempre stato lì, la pandemia non ha fatto altro che mostrarne le sfumature più vivide. E proprio per premiare coloro che si sono distinti nel corso del 2021 per la propria attività e che hanno contribuito a diffondere la cultura dellaanche quest’anno “del“, riconoscimentosua terza edizione promosso da Centro di Servizio per ildi(CSV), L’Eco di, Fondazione della Comunitàe ...