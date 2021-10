Patrizia Mirigliani felice del rapporto tra Soleil e Nicola | “La apprezzo molto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Chi sta seguendo il Grande Fratello VIP 6 sa bene chePisu si è preso una bella cotta perSorge. La bella influencer lo sa e sta giocandocon il Pisu, cercando anche di farlo sciogliere un po’ per via della sua timidezza. Tra i due c’è un bele nonostantenon sembri essereinteressata al corteggiamento di, passatempo al suo fianco e cerca di stargli vicino come amica. Unche piaceanche ache ieri da Casa Chi ha commentato questa situazione, sottolineando chesi è resa conto delle difficoltà cheha e che gli sta vicino come dovrebbe fare una amica ...